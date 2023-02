Auguri per la tua morte 2, il regista difende il film: 'Abbiamo guadagnato pubblico'

Dopo aver parlato delle proprie idee per Auguri per la tua morte 3, il regista Christopher Landon è tornato a difendere la prestazione al box-office del secondo capitolo della saga horror, affermando che anche se si è verificato un calo negli incassi rispetto al capitolo originale, il film è stato comunque un successo e ha conquistato il pubblico.

Ancora auguri per la tua morte ha incassato circa 64 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 9 milioni. Sebbene si tratti di un totale abbastanza rispettabile per un film a basso budget, questo sequel è stato considerato una delusione rispetto al suo predecessore. L'originale Auguri per la tua morte era riuscito a guadagnare 125 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget ancora più ridotto di 4,8 milioni, diventando così un vero e proprio successo.

Chiaramente, la produzione si aspettava un incasso ancora maggiore per il secondo capitolo e il fatto che abbia incassato la metà del primo film non ha convinto chi di dovere a dare il via libera per un'eventuale terzo film.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Landon ha parlato proprio della performance al botteghino di Ancora auguri per la tua morte. Questi ha riconosciuto il drastico calo negli incassi, ma ha difeso il film.

"Lo so, lo so. Non so nemmeno se guardano davvero a quanto hanno guadagnato al botteghino. Alla fine pensano: 'Beh, il primo ha incassato questo e il secondo ha incassato questo, quindi il terzo incasserà ancora meno'. Spendono anche molto in marketing, quindi capisco l'aspetto economico, ma penso anche che non si rendano conto del fatto che abbiamo guadagnato un pubblico nel corso degli anni. Molta gente è riuscita finalmente a vedere il secondo film e ha capito che era davvero divertente. Quindi, se facessimo un terzo film, credo che avremmo un pubblico più numeroso di quello che si aspettano. Oppure potremmo farlo per Peacock. Non lo so. Non deve essere necessariamente concepito per il cinema. Lo preferirei, ma non è detto che debba esserlo".

Tempo fa, Landon aveva confermato di aver già scritto la storia di Auguri per la tua morte 3.