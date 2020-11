Auguri Monica Vitti, la grande diva italiana compie oggi 89 anni

Nata il 3 novembre 1931 a Roma, Monica Vitti compie oggi 89 anni e il mondo dello spettacolo la ricorda sempre con molto affetto, come una delle più grandi attrici del nostro cinema, dagli esordi nel cinema di Michelangelo Antonioni, cui fu legata anche sentimentalmente, al successo della commedia all'italiana negli anni '70.

Ancora una volta un compleanno lontano dai riflettori per la diva italiana, che da anni si è ritirata dalla vita pubblica. Molti i messaggi del mondo dello spettacolo rivolti alla Vitti, da Riccardo Rossi che la ricorda accanto al suo idolo Alberto Sordi, alla Rai che la omaggia in un post con tanto di citazione: "Non mi poso mai sulle parole, ma sulle emozioni".

Contributi anche da parte di Sky Arte che questo pomeriggio (ore 17:25) gli dedicherà uno speciale, incentrato sulla sua love story con il regista Michelangelo Antonioni, che la diresse in film come La notte, L'avventura, L'eclisse e Deserto rosso. A un giorno dalla morte di Gigi Proietti, ricordiamo la collaborazione che i due ebbero nel film La Tosca di Luigi Magni. Vero e proprio cult, liberamente tratto dall’omonimo dramma di Victorien Sardou, rivisto in chiave ironico-grottesca e in forma di commedia musicale, con musiche di Armando Trovajoli e testi delle canzoni dello stesso regista, contiene la famosissima canzone Nun je da’ retta Roma, cantata da Gigi Proietti e ripresa sul finale da Monica Vitti. Sempre nel 1972 lavorarono insieme nel film Gli ordini sono ordini.

L'ultimo film in cui la vediamo è Scandalo segreto, diretto dalla stessa Vitti e risalente ormai al 1990, mentre la sua ultima apparizione è in Ma tu mi vuoi bene?, miniserie per la televisione uscita nel 1992 in cui appare al fianco di Johnny Dorelli.