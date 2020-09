Auguri a Marion Cotillard, la star francese tra Inception e il Batman di Nolan

Nata in una famiglia di artisti e cresciuta immersa nel mondo culturale parigino, Marion Cotillard è il simbolo perfetto della giovane parigina ambiziosa che sogna di sfondare nel mondo del cinema e di conquistare Hollywood. Proprio quello che è accaduto a lei, capace di legare la propria carriera ad alcuni dei più grandi registi di sempre.

Marion Cotillard compie oggi 45 anni e la sua carriera si divide sin da subito tra vari ambiti dell'intrattenimento, dalla moda alla musica fino al cinema, il suo vero grande amore. Perché nonostante la passione per Janis Joplin e i Radiohead oltre alla musica classica, Marion Cotillard è al cinema che ha sempre guardato come palcoscenico principale per il suo talento.



La svolta della carriera in Francia arriva nel 1998, quando Cotillard è protagonista del nuovo film scritto da Luc Besson, che le permette di ottenere la prima candidatura ai César.

Il primo ruolo di primo piano negli Stati Uniti è quello in Big Fish, diretto da Tim Burton; seppur in un ruolo secondario, Marion Cotillard riesce a farsi apprezzare anche da un pubblico internazionale.

Il personaggio che le regala fama internazionale rimane quello di Edith Piaf nel biopic La vie en rose, scelta in prima persona dal regista Olivier Dahan, che convinse la produzione, inizialmente interessata a Audrey Tautou.

Hollywood inizia ad apprezzarla includendola in film come Nemico Pubblico di Michael Mann e Nine, musical ispirato a 8 1/2 di Fellini.

Nel 2010 viene scelta da Christopher Nolan in un ruolo inusuale come quello di Mal in Inception; Nolan sembra apprezzare molto il lato oscuro di Marion Cotillard, tanto da affidarle il ruolo dell'ambigua Miranda Tate in Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Dopo aver recitato per Woody Allen e Steven Soderbergh, Marion Cotillard trova fiducia anche nei grandi cineasti francesi: Jacques Audiard la dirige nel melodramma Un sapore di ruggine e ossa e i fratelli Dardenne in Due giorni, una notte.

Su Everyeye trovate la recensione di Inception e la recensione di Il cavaliere oscuro - Il ritorno.