Auguri a Margot Robbie, la star di The Wolf of Wall Street e Birds of Prey compie 30 anni

La star australiana Margot Robbie compie oggi 30 anni, ricchi di grandi successi e un'ascesa a Hollywood che sembra davvero inarrestabile. Dagli esordi in terra natìa fino al successo di The Wolf of Wall Street e ruoli che ne hanno consacrato il talento come Harley Quinn e Tonya Harding. Ecco, in breve, la carriera della bionda attrice.

L'infanzia in un'azienda agricola in Australia, il tempo trascorso insieme ai nonni e la passione per la cultura pop e la recitazione.

A quindici anni Margot Robbie decide di voler diventare un'attrice e di sfondare a Hollywood. Abbandonata ben presto il percorso di laurea in legge, si trasferisce a Melbourne per poi trasferirsi negli Stati Uniti d'America. In Australia partecipa a diverse soap opera, tra cui Neighbours, nella quale interpreta il suo primo ruolo conosciuto, Donna Freeman.



Appena giunta a Los Angeles inizia una serie di partecipazioni a serie tv e film, fino alla parte che le cambia la vita. Nel 2013 interpreta la sensuale Naomi LaPaglia, moglie di Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) nel nuovo film di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street.

Il successo la porta a recitare in Suite Francese, dove incontra il suo futuro marito e partner in una casa di produzione, Tom Ackerley, e recita al fianco di Will Smith in Focus - Niente è come sembra.

Il ruolo che le regala la consacrazione come attrice è quello di Tonya Harding in Tonya di Craig Gillespie, grazie al quale ottiene una candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista.

Nel 2016 convince critica e pubblico con la performance di Harley Quinn nel tanto discusso Suicide Squad, ruolo poi ripreso in Birds of Prey.

Nel 2018 è la regina Elisabetta I in Maria Regina di Scozia mentre è recente la sua interpretazione di Sharon Tate nell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood.



