Auguri a Dwayne 'The Rock' Johnson: wrestler, attore, icona e papà

Se al Dwayne "The Rock" Johnson cattivo Re Scorpione ne La Mummia - Il Ritorno di Stephen Sommers gli avreste detto che sarebbe divenuto una delle star più pagate e richieste di Hollywood, tra i più amati e seguiti attori americani di sempre, vi avrebbe riso in faccia, tra il lusingato e il divertito, e poi salutati con un'amichevole Rock Bottom.

A quasi un ventennio di distanza dal suo debutto nel mondo del cinema, invece, è andata proprio così, e oggi Dwayne Johnson è anche un prolifico produttore cinematografico, con più di trenta film all'attivo e tra gli attori più iconici del cinema action contemporaneo. Un bel successo, uscito come tanti altri dalla fucina dal wrestling e in neanche vent'anni, e proprio al compimento dei suoi 48 anni si prepara a uscire in sala e su Netflix con tre film dal budget mostruoso e molti attesi dal grande pubblico.



Stiamo parlando di Red Notice, di cui è anche produttore, di Jungle Cruise targato Disney e di Black Adam della DC, il suo arrivo nel mondo dei cinecomic a lungo chiacchierato e ora finalmente ufficiale. In tutto questo, è tra le star più attive via social, con un profilo Instagram che registra attualmente 181 milioni di follower, di conseguenza una delle "pagine" più remunerative nella storia dei social, persino tra star gli influencer.



Nel frattempo ha una sua marca di Tequila, produce quantità inverosimili di merchandising, ha collaborazioni all'attivo con una marea di marchi importati di fitness, acqua e giocattoli ed è un papà straordinario.