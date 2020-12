Auguri a Dick Van Dyke, la star di Mary Poppins compie oggi 95 anni!

Uno degli attori più iconici e prolifici d'America. Dick Van Dyke compie oggi 95 anni e il mondo lo ricorda soprattutto per un ruolo cinematografico che gli ha segnato la carriera sul grande schermo. Nel 1964 Van Dyke viene scelto per interpretare Bert, il buffo e scanzonato amico di Mary Poppins, interpretata da Julie Andrews, nell'omonimo film.

Nato nel Missouri con il nome di Richard Wayne, Van Dyke si appassiona sin da bambino delle gag di Stanlio e Ollio prima di arruolarsi nell'Aviazione degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorando nel frattempo come speaker radiofonico anche durante il servizio militare.

Dopo gli esordi in alcune commedie locali, firma un contratto con la CBS per uno show animato, partecipando nel frattempo a diversi talk show.



Nel 1960 lascia il piccolo schermo per dedicarsi al teatro, affermandosi a Broadway e recitando in Bye Bye Birdie, vincendo un Tony Award, e facendosi notare da Carl Reiner. Ecco arrivare un ruolo chiave, quello di Rob Petrie nella sit-com The Dick Van Dyke Show, che permise a Mary Tyler Moore di diventare una star.

Gli anni '60 diventano un decennio importante per Van Dyke anche sul fronte cinematografico, dove recita in Ciao, ciao Birdie al fianco di Janet Leigh, La signora e i suoi mariti con Shirley MacLaine, e soprattutto Mary Poppins di Robert Stevenson, tratto dal libro di P.L. Travers, al fianco di Julie Andrews e interpretando lo spazzacamino Bert e il signor Dawes, anziano proprietario della banca.

Da quel momento si sprecano le partecipazioni cinematografiche, anche inusuali come quella in Dick Tracy di Warren Beatty.

Negli anni '90 torna a lavorare in tv riscuotendo un successo globale con la serie Un detective in corsia, dove interpreta un medico che aiuta il figlio a risolvere casi di omicidio. Il successo al cinema torna con la trilogia de Una notte al museo, al fianco di Ben Stiller mentre di recente gli è stato affidato un cameo ne Il ritorno di Mary Poppins, dove torna ad interpretare il signor Dawes.



