Auguri Daisy Ridley: L'attrice di Star Wars compie oggi 29 anni!

Di celebrità nate il 10 aprile ce ne sono davvero tante, e tra queste vi è anche la protagonista della trilogia sequel di Star Wars Daisy Ridley, che oggi compie 29 anni.

È una delle attrici più lanciate di Hollywood grazie al ruolo che ha giocato nell'iconico universo ideato da George Lucas, ma il suo talento va oltre una singola parte.

Tant'è che l'abbiamo già vista anche in altre pellicole di successo come Assassinio sull'Orient Express al fianco di Johnny Depp e Kenneth Branagh o Ofelia - Amore e Morte con Naomi Watts e Tom Felton, mentre prossimamente potremo ammirarla nell'atteso blockbuster Chaos Walking assieme a Tom Holland, o come doppiatrice nel videogioco 12 Minutes insieme a James McAvoy e Willem Dafoe. Per non parlare poi dei numerosi progetti attualmente in cantiere, tra cui anche The Inventor e Women in the Castle.

Cogliamo dunque l'occasione per festeggiare il suo 29esimo compleanno, proprio come stanno facendo in molti sul web, a partire dagli utenti e gli account ufficiali su Twitter.

"Rey ha ispirato un'intera nuova generazione di fan di Star Wars, ed è uno dei personaggi cinematografici più iconici di tutti i tempi. E l'interpretazione di Daisy Ridley è stata assolutamente fantastica" scrive una fan.

"Festeggiamo il compleanno di Daisy Ridley con un #FallonFlashback rap recap dei primi 8 film di Star Wars (Episodi I-VIII)" si legge nel tweet del The Tonight Show with Jimmy Fallon (con tanto di video).

"Auguri Daisy Ridley. Noi sappiamo quale desiderio esprimere [spegnendo le candeline]" scrivono invece i colleghi di Fandom, riferendosi ai rumor su Daisy in lizza per il ruolo Spider-Woman.

Insomma, ognuno a modo suo, siamo tutti qui ad augurare un felice compleanno a Daisy Ridley.