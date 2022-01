Audrey Hepburn, Rooney Mara interpreterà la star nel film Apple di Luca Guadagnino

Apple sta lavorando ad un biopic su Audrey Hepburn, che verrà interpretata da Rooney Mara. La notizia è stata confermata in queste ore da Variety. A dirigere il film sarà Luca Guadagnino, con Mara che parteciperà al progetto anche nelle vesti di co-produttrice. La sceneggiatura è stata affidata a Michael Mitnick (The Giver).

Al momento i dettagli del progetto sono sconosciuti. Audrey Hepburn è considerata una delle star più luminose della storia del cinema per le sue interpretazioni in classici quali Colazione da Tiffany, My Fair Lady, Gli occhi della notte, Sciarada e Sabrina.



Nel corso dei quattro decenni sui quali è spalmata la sua carriera, Audrey Hepburn ha raggiunto l'ambito EGOT, vincendo i prestigiosi premi Emmy, Oscar, Tony e Grammy, l'ultimo dei quali postumo. L'attrice è ricordata anche per il suo stile inconfondibile e per il suo impegno umanitario, lavorando con l'UNICEF per aiutare i bambini in Africa, Sud America e Asia, ricevendo la Presidential Medal of Freedom nel 1992.



L'interprete di Lisbeth Salander - scoprite i 5 migliori film con Rooney Mara - è stata candidata per due volte agli Oscar, per il suo lavoro in Millennium - Uomini che odiano le donne e Carol. Di recente ha preso parte al film di Guillermo del Toro, Nightmare Alley al fianco di Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. I prossimi progetti di Mara includono il film Women Talking di Sarah Polley, con Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy e Jessie Buckley. Luca Guadagnino ha concluso da poco la produzione dell'horror Bones and All, con Taylor Russell e Timothée Chalamet. Il regista italiano ha co-creato, scritto e diretto la serie We Are Who We Are.