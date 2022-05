Audrey Hepburn e Katherine Hepburn erano imparentate? La storia delle due dive

Due dive, un solo cognome: Katherine Hepburn ed Audrey Hepburn fanno parte di quell'elite di icone della settima arte che tutti abbiamo incontrato almeno una volta nella nostra vita, che fosse sul grande o sul piccolo schermo. Una domanda, però, sorge spontanea: il cognome delle due attrici è davvero espressione di un legame di parentela?

Ripercorriamo, prima di tutto, le principali tappe di vita e carriera delle due star: Katharine Hepburn nasce in Connecticut nel 1907. La sua carriera nel mondo del cinema inizia nel 1932, portandola a vincere ben quattro Oscar per La Gloria del Mattino, Indovina chi Viene a Cena?, Il Leone d'Inverno e Sul Lago Dorato (oltre, ovviamente, a un bel po' di nomination agli stessi Academy Award).

Audrey Hepburn (che, ricordiamo, sarà interpretata da Rooney Mara in un biopic a lei dedicato) nasce invece in Belgio nel 1929, intraprendendo la carriera da attrice negli anni '40 e trasferendosi a Hollywood negli anni '50, per poi diventare l'indimenticabile protagonista di film come Colazione da Tiffany e Vacanze Romane (vincendo anche un Oscar per quest'ultimo).

Ma veniamo a noi: esistono davvero legami di parentela tra le due attrici? La risposta è no: nonostante le radici comuni (il cognome Hepburn nasce tra Scozia e Irlanda), tra le due dive di Hollywood non sembra esserci un legame diretto. Nient'altro che la casualità, dunque, ci ha regalato due Hepburn dominatrici assolute del mondo della settima arte: noi, da semplici fan, non possiamo far altro che ringraziare il caso!