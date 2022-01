Audrey Hepburn, i fan di Lily Collins protestano per la scelta di Rooney Mara

I fan si chiedono se l'esclusione di Lily Collins e la scelta di Rooney Mara non sia dovuta ad una visione troppo stereotipata di quest'ultima dopo la sua partecipazione alla serie Netflix Emily in Paris. Sui social gli utenti ricordano che l'attrice in passato ha affrontato diversi ruoli estremamente differenti e secondo la loro opinione la scelta per il film di Guadagnino sarebbe dovuta ricadere su di lei. Fra l'altro Lily Collins è attualmente sposata con l'ex fidanzato di Rooney Mara, il regista Charlie McDowell. Una fan in particolare sottolinea come Kristen Stewart sia stata una scelta criticata per il ruolo di Lady Diana nel film Spencer, salvo poi smentire tutti con una performance di grande livello. Figlia del celebre cantante Phil Collins, Lily Collins ha diversi anni d'esperienza nel mondo dello spettacolo , sia in qualità di modella che nelle vesti di attrice. Recita in Shadowhunters dopo il debutto in The Blind Side, e interpreta il ruolo di Biancaneve nel film di Tarsem Singh al fianco di Julia Roberts. Recita nella commedia romantica Scrivimi ancora e in L'eccezione alla regola di Warren Beatty. Partecipa inoltre a Okja di Bong Joon-ho e interpreta la fidanzata del serial killer Ted Bundy, interpretato da Zac Efron, nel film presentato al Sundance 2019. Sul nostro sito è disponibile la recensione di Emily in Paris , serie Netflix con protagonista Lily Collins .

Rooney Mara interpreterà Audrey Hepburn nel film biografico diretto da Luca Guadagnino per Apple TV+, che racconterà la vita della star del cinema. La decisione non è stata accolta da tutti in maniera positiva. Secondo alcuni fan la scelta sarebbe dovuta ricadere su Lily Collins , grande fan di Hepburn e piuttosto somigliante.

