Audrey Hepburn: cosa beve l'attrice in Colazione da Tiffany?

Nel 2018 Colazione da Tiffany compiva 56 anni, un cult che difficilmente scomparirà dalla mente degli spettatori e che è stato infatti definito come "immortale".

Tra le numerose scene ormai diventate iconiche, oltre ai look e alle citazioni intramontabili dei due personaggi Holly Golightly (interpretato dalla Hepburn) e Paul Varjak (interpretato da George Peppard), l'attrice viene vista bere un drink molto particolare.

Una delle domande più gettonate da parte del pubblico è proprio questa: di che drink si tratta? Cosa beve Audrey nel film? Pare che fosse una ricetta a base di melograno e vodka, un cocktail ispirato direttamente dal White Angel.

Colazione da Tiffany è ormai un classico ampiamente discusso e amato. Ma se vi dicessimo che il suo finale poteva essere differente? Pare infatti che, seguendo la linea del libro di Truman Capote da cui la storia è tratta, i produttori stessero valutando un finale aperto: nella loro idea, mai andata in porto, i due innamorati avrebbero intrapreso strade diverse nell'inquadratura finale del film, lasciando il dubbio nel pubblico della possibilità di un riconciliazione tra Holly e Paul. Concretamente però l'ultima sequenza li inquadra in un bacio appassionato con un gatto bagnaticcio in mezzo.

