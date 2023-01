Audition, cambio di data: il ritorno del film di Takashi Miike è stato rinviato in Italia

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato il ritorno in sala in Italia di Audition, il capolavoro del regista di culto Takashi Miike, ma Wanted Cinema ha ora comunicato un leggero cambio di data per l'appuntamento al cinema.

Previsto inizialmente per il 16, il 17 e il 18 gennaio, vale a dire questa settimana, Audition -Edizione restaurata è stato rinviato al 23-24-25 gennaio, date in cui arriverà finalmente nelle sale come 'evento speciale'. Non sono state svelate le motivazioni di tale rinvio, anche se si può presumere che il ritorno in sala di Strade Perdue di David Lynch proprio nei giorni 16, 17 e 18 gennaio abbiano influito sulla decisione. E la mossa è stata furba, dato che il capolavoro con Patricia Arquette e Bill Pullman è stato in grado di esordire al settimo posto nella classifica del box office nostrano, dimostrando ancora una volta l'amore smisurato che certo pubblico nutre per il cinema dell'autore di Twin Peaks e Mulholland Drive.

Audition è l’adattamento di un romanzo di Ryu Murakami, reso famoso da "Coin Locker Babies" (1980) che ha fatto molto per la scoperta della nuova letteratura giapponese e che non va confuso con l’altro Murakami, Haruki. La sceneggiatura è di Daisuke Tengan, figlio maggiore di Shohei Imamura. Per inciso, non sono in molti a saperlo ma è stato proprio con Imamura che Miike si è formato come assistente alla regia in Il mezzano (1987) e Pioggia nera (1989).

Audition sarà in sala, lo ripetiamo, il 23, il 24 e il 25, distribuito da Wanted Cinema...questa volta per davvero!