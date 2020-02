Un audio incastra Amber Head: l'attrice ammette di aver colpito Johnny Depp

Non si spegne la diatriba tra gli ex-coniugi Johnny Depp e Amber Heard: il rapporto tra le due star di Hollywood si è inasprito ormai da tempo, tra accuse di violenze psicologiche e fisiche da entrambi i lati, ma qualcosa sembra ora mettere in una brutta posizione l'attrice di Aquaman.

Il Daily Mail è infatti entrato in possesso dell'audio di una conversazione avvenuta proprio tra Depp e Heard durante il quale si sente chiaramente l'attrice ammettere di aver colpito l'ex-marito e di essere pronta a farlo nuovamente.

"Mi dispiace non averti colpito al volto con uno schiaffo come si deve, ma ti stavo colpendo, non ti stavo prendendo a pugni. Non sei mai stato preso a pugni, non so quale fosse il movimento della mia mano, ma tu stai bene, non ti ho fatto male, non ti ho preso a pugni, ti ho solo colpito" dice Heard nell'audio, prima di rincarare la dose: "Non posso promettere che non ti aggredirò di nuovo. Dio, certe volte mi arrabbio così tanto che perdo la testa".

Resta da vedere, a questo punto, se l'audio diffuso dal Daily Mail sarà una ritenuto una prova sufficiente per far evolvere in qualche modo la vicenda giudiziaria tra i due attori, nella cui diatriba è stato coinvolto ultimamente anche James Franco.