Aubrey Plaza raggiunge Adam Driver in Megalopolis, il folle progetto di Francis Coppola

Il cast di Megalopolis, il folle nuovo progetto scritto, diretto e prodotto dal leggendario regista Francis Ford Coppola, in queste ore ha accolto la new entry Aubrey Plaza, celebre star di Legion, Scott Pilgrim e The White Lotus.

L'opera, la grande e misteriosa balena bianca personale di Coppola, che il regista de La conversazione, Il padrino e Apocalypse Now ha inseguito per decenni, in precedenza aveva già scritturato Adam Driver come protagonista, e include nel cast anche Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne e Nathalie Emmanuel: al momento si sa pochissimo sulla trama del film, e di conseguenza sono sconosciuti ulteriori dettagli sui personaggi di tutti gli attori citati, incluso quello di Aubrey Plaza. Tuttavia nuove informazioni potrebbero emergere nelle prossime settimane, dato la produzione si sta preparando in vista delle riprese previste per i mesi autunnali.

Ricordiamo che Megalopolis è stato per anni il grande sogno di Francis Ford Coppola, e oggi l'autore finanzierà autonomamente il progetto allo scopo di mantenerne al cento per cento il controllo creativo: secondo le stime, il budget di Megalopolis si aggirerà intorno ai 100 milioni di dollari. La fumosa idea del film, che risale agli anni '80, è quella di creare un parallelo tra la caduta di Roma e un'America futuristica attraverso una storia incentrata su un architetto che si imbarca nell'impresa di ricostruire New York City dopo che la metropoli è stata distrutta da un misterioso disastro.

Rimante sintonizzati per tutte le prossime novità: le premesse promettono qualcosa che decisamente non qualcosa che si vede tutti i giorni.