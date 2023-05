Aubrey Plaza non ha dimestichezza con le piattaforme streaming:'Mi fanno arrabbiare'

Aubrey Plaza non sa usare le piattaforme streaming. L'attrice l'ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale la star di The White Lotus ha confessato di non essere a proprio agio nell'accedere alle piattaforme streaming per guardare i programmi e le serie preferite, preferendo altre soluzioni.

"Mi fanno davvero arrabbiare. Stavo cercando di guardare la stagione 20 di Top Chef. Non riuscivo a capire come diavolo accedere a Hulu+ Live. Mi arrendo! Non posso. Non posso" ha esclamato Plaza.



L'attrice ha spiegato a quale soluzione ricorre:"Quello che mi piace fare è andare su iTunes e comprare film vecchi. Oppure vado su iTunes e tipo, compro l'intera serie de I Soprano e poi mio marito mi dice 'Puoi letteralmente guardarla gratis su HBO Max'".



Plaza è una grande fan de I Soprano e nell'intervista ha parlato del finale scioccante che ha condiviso con il collega Jake Johnson:"Mi dicevo 'Oddio, cos'è successo?'. E anche lui 'Non lo so, ma stavo piangendo' e io 'Stavo piangendo anch'io. È ridicolo, stiamo vedendo il finale de I Soprano'".



Attualmente l'attrice è in corsa per un Emmy Award insieme alle colleghe Jennifer Coolidge e Meghann Fahy.

Lo scorso anno Aubrey Plaza è entrata nel cast di Megalopolis, l'ultimo film diretto da Francis Ford Coppola con protagonista Adam Driver e molte altre star.



Qualche mese fa Aubrey Plaza ha raccontato i suoi provini falliti e numerosi aneddoti sui casting che hanno caratterizzato la sua carriera.