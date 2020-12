Aubrey Plaza insieme a Jason Statham nel nuovo thriller di Guy Ritchie

La star di Happiest Season, Aubrey Plaza, reciterà al fianco di Jason Statham nel thriller ancora senza titolo e che in precedenza doveva chiamarsi Five Eyes. La notizia è riportata da Variety. Il film verrà diretto da Guy Ritchie, noto per aver condotto il timone di titoli quali Sherlock Holmes, King Arthur e il recente The Gentlemen.

Jason Statham interpreterà un agente reclutato dall'intelligence Five Eyes per rintracciare e fermare la vendita di una nuova arma mortale che minaccia di sconvolgere l'ordine mondiale. In coppia con un'esperta della CIA, partirà per una missione speciale intorno al mondo per infiltrarsi ed entrare nelle grazie di un miliardario trafficante d'armi, Greg Simmonds. Plaza interpreterà proprio l'esperta della CIA.



STX Films distribuirà direttamente la pellicola negli Stati Uniti. Prodotto da Miramax, il film è stato scritto da Ivan Atkinson e Marn Davies, con la revisione finale ad opera dello stesso Guy Ritchie.

Jason Statham e Guy Ritchie hanno già lavorato insieme in passato in film quali Lock & Stock - Pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo, Revolver e di recente in Wrath of Man.

Aubrey Plaza ha ricevuto ottime recensioni per la sua performance nella commedia romantica Happiest Season, diretta da Clea DuVall. Prossimamente la vedremo in Black Bear, al fianco di Christopher Abbott, Sarah Gadon e Grantham Coleman.



