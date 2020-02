Le attrici di Birds Of Prey sul possibile scontro con le Gotham City Sirens in futuro

Birds Of Prey è Fresh su Rotten Tomatoes e con questi presupposti è probabile che verrà messo in produzione un seguito diretto del film con Margot Robbie. In un'intervista ad Heroic Hollywood una parte del cast discute proprio del futuro di questi personaggi e delle eventuali rivalità che potrebbero crearsi con altre villain DC.

A parlare sono Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (la Cacciatrice) e Rosie Perez (Renee Montoya) e quando l'intervistatore chiede loro con chi si vorrebbero alleare in futuro, ora che Harley Queen le ha tradite, le tre dimostrano di avere una certa conoscenza dei vari personaggi DC.

"Ce ne sono così tanti con cui le Birds potrebbero allearsi. Lo abbiamo già detto, ma io amo Oracle (Barbara Gordon)... ce ne sono sempre così tante, sai... potresti prendere Poison Ivy come villain, o Lady Shiva. C'è un intero universo con una grande potenziale", dichiara Smollett-Bell.

Le fa eco Winstead: "C'è del potenziale per un crossover con Batman e Catwoman"

La discussione va avanti, e le tre parlano di schierarsi contro Harley. Smollet-Bell commenta: "Ne abbiamo parlato stamattina. Stavamo dicendo che Poison Ivy e Catwoman potrebbero scontrarsi con le Birds. Potrebbero farlo, no?"

In questo caso lo schieramento prevederebbe proprio le Gotham City Sirens, contro ciò che è rimasto delle Birds Of Prey. Uno scontro entusiasmante, anche perché potrebbero aggiungersi ulteriori personaggi. Le attrici non sono però convinte che il tradimento di Harley sia reale, anche se Rosie Perez conclude scherzando: "Cosa vuoi dire con "non ci tradirebbe mai"? Lo fa. Ci lascia a secco. È finita".

Del resto, anche la regista Cathy Yan vorrebbe Poison Ivy nel sequel: è quindi probabile che vedremo nascere nuove amicizie e rivalità tra le villain. Chissà dove deciderà di schierarsi Harley Quinn.