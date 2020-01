Un'attrice di Guardiani della Galassia 2 entra nel cast di Shang-Chi!

Stando a quanto riportato da The Weekly Planet e ComicBookMovie, l'attrice Michelle Yeoh è stata assunta dai Marvel Studios per una parte nel cinecomic Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, in uscita a febbraio 2021.

Curiosamente, la Yeoh ha già avuto una parte nel Marvel Cinematic Universe, dato che nel 2017 ha interpretato Starhawk in Guardiani della Galassia Vol. 2 di James Gunn. Se la notizia dovesse essere confermata ufficialmente, allora la Yeoh, celebre per le sue parti in Star Trek: Discovery, Crazy Rich Asians e soprattutto La Tigre e il Dragone, sarà la seconda star a ricoprire due ruoli nelle produzioni Marvel Studios: alcuni di voi forse sapranno infatti che Gemma Chan, interprete di Sersi nel prossimo Gli Eterni, l'anno scorso aveva già vestito i panni di Minn-Erva in Captain Marvel.

Le fonti affermano anche che la Yeoh dovrebbe perfino riprendere il ruolo voluto per lei da Gunn nel prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3, e anche se c'è la possibilità che si tratti dello stesso personaggio, è comunque più probabile che la star finisca per ricoprire due parti diverse. Non sappiamo ancora molto della trama del film di Destin Daniel Cretton, ma è lecito aspettarsi che abbia poco a che fare con il lato cosmico del Marvel Cinematic Universe.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, le cui riprese inizieranno fra pochi mesi, arriverà nei cinema di tutto il mondo il 12 febbraio 2021 e farà parte della Fase 4 del MCU. Per altri approfondimenti scoprite un segreto sul Mandarino svelato dal regista.