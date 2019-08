L'attrice Billie Lourd omaggia la compianta madre Carrie Fisher via social

Si è tenuto ieri il panel di Walt Disney Studios al D23 di Anaheim, e tra i tantissimi progetti presentati molto spazio è stato ovviamente dedicato all'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, che poterà a conclusione la saga della famiglia Skywalker e dove rivedere anche Carrie Fisher.

Scomparsa due anni e mezzo e lasciando una profonda tristezza nel cuore di tutti i familiari, colleghi, amici e fan, prima di morire la Fisher aveva girato diverso materiale sia per Il risveglio della Forza che per Gli ultimi Jedi, lo stesso che a quanto pare Abrams e il suo co-sceneggiatore hanno scelto di ultilizzare per mantenere "vivo" il personaggio del Generale Leia fino alla fine della saga, in un finale dove era impossibile non contemplare la sua presenza, anche solo postuma.



È stato ripetuto anche sul palco del D23 e via social la figlia della Fisher, Billie Lourd, ha voluto omaggiare la madre e ricordarla in un giorno tanto importante, nel mentre della presentazione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker con l'intero cast presente al panel. Mancava davvero solo lei e la sua assenza, da due anni a questa parte, continua a farsi sentire.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker vede nel cast Daisy Ridley, Finn Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac e Domhnall Gleeson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019. Avete già visto lo splendido poster con Rey e Kylo Ren del D23?