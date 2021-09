Quali sono gli attributi per interpretare James Bond? I retroscena sul casting di 007

Daniel Craig si sta preparando a dire addio a James Bond, dunque molto presto i produttori della saga di 007 dovranno iniziare a cercare un nuovo attore per la famosa spia al servizio segreto di sua Maestà.

Ma quali sono le caratteristiche principali per poter interpretare James Bond? Per scoprirlo, vediamo insieme cosa ne pensa Debbie McWilliams, direttrice del cast del franchise di 007 dal 1981, anno di uscita di Solo per i tuoi occhi. Avendo lavorato sotto tre diversi James Bond, la McWilliams è praticamente un'istituzione nella saga, e non c'è nessuno meglio di lei per capire quali attributi servono per essere il nuovo 007.

Parlando con Entertainment Weekly, Debbie McWilliams ha rivelato che James Bond dev'essere "qualcuno che sappia reggere il confronto con chiunque, che sia molto attraente, che abbia il fisico giusto, e che sia in grado non solo di sopportare il peso della parte ma anche tutta l'attenzione che ne deriva". Ha aggiunto anche che, sebbene il ruolo sia rimasto molto amato nel corso degli anni, "oggi non è più esclusivo come un tempo", e consente agli attori di accettare anche altri progetti durante il mandato bondiano.

"Quello di James Bond è un ruolo piuttosto difficile e può rimanere attaccato ad un attore per molto tempo anche dopo che hanno lasciato la parte, ma penso che non sia così determinante ora come lo era un tempo. Penso che alcune persone siano rimaste schiacciate dal peso di James Bond, mentre altre hanno saputo convincerci molto bene, in particolare se nel frattempo hanno scelto progetti diversi da Bond che hanno ottenuto successo fuori dalla saga: in questo modo hanno la possibilità di distinguersi anche come ottimi artisti, e non semplicemente come 'quell'attore che interpreta James Bond'".

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che No Time To Die sarà il James Bond più lungo di sempre: la data d'uscita è fissata per il prossimo 30 settembre.