Tutti gli attori ufficialmente in The Batman: facciamo un riepilogo

Il cast di The Batman inizia a prendere forma, tra nomi già ufficiali da tempo e novità delle ultime ore, come la trattativa con Colin Farrell nel ruolo del Pinguino. Il cast che sta mettendo su il regista Matt Reeves è davvero di tutto rispetto.

Molti iniziano a sospettare che, una volta completato, sarà il migliore di tutte le trasposizioni cinematografiche dedicate al Cavaliere Oscuro. Diamo quindi un'occhiata a tutto ciò che sappiamo finora sugli attori, e a ciò che potrebbe accadere a breve.

Batman - Robert Pattinson

L'attore britannico è diventato famoso per il franchise Twilight, ma da allora le cose sono cambiate. Figura tra i protagonisti di film acclamati dalla critica come The Lighthouse e The King, e sarà anche nel prossimo lavoro di Christopher Nolan. Del suo personaggio sappiamo che sarà dipinto come "il più grande detective del mondo".

Catwoman - Zoë Kravitz

La sua è stata una scelta sorprendente, ma la giovane figlia d'arte ha già dimostrato il suo talento in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald e in Mad Max: Fury Road. A giudicare dalle prime immagini il suo costume - simile al fumetto come non si vedeva da anni - è destinato a rimanere impresso.

L'Enigmista - Paul Dano

L'attore apparso in 12 Anni Schiavo e Escape at Dannemora interpreterà quello che secondo diverse voci sarà il villain principale del film. I fan aspettano da anni una nuova versione dell'Enigmista, che probabilmente nelle mani di un tipo così versatile diventerà davvero qualcosa di innovativo.

Detto di Colin Farrell, è di ieri anche la notizia del possibile ingaggio di Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennywise. Jeffrey Wright (Westworld) sarà invece il commissario Jim Gordon. La scelta potrebbe non convincere alcuni puristi, ma si tratta di un attore di sicuro talento.

Dopo il successo al cinema del Joker di Joaquin Phoenix, sarebbe sicuramente interessante vedere come lo renderebbe anche Matt Reeves, ma al momento non ci sono indicazioni in tal senso.

Il prossimo nome annunciato potrebbe essere quello dell'interprete di Harvey Dent, Due Facce. Secondo indiscrezioni Matthew McConaughey è in lizza per il ruolo.