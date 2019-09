Gli attori di Star Wars sono entusiasti del nuovo merchandise del brand

Star Wars ha smesso da un bel po' di tempo di essere 'solo' una saga cinematografica: l'universo ideato da George Lucas è in continua espansione, tra fumetti, serie TV e serie animate, senza contare il lato videoludico. Come per ogni brand di questo livello, dunque, sappiamo bene l'importanza di un merchandise ufficiale adeguato.

Non che Star Wars sia mai stato un marchio carente sotto quest'aspetto: di gadget a tema ne è pieno il mondo, non siamo certo noi a scoprirlo. In occasione dell'uscita di Episodio IX, dunque, pare che dobbiamo aspettarci una carrellata di potenziali acquisti dedicati al film di J. J. Abrams.

Sebbene non dovrebbero trapelare dettagli fino al Triple Force Friday del prossimo 4 ottobre, in un video ci sono state mostrate le reazioni (ufficialmente sincere) dei vecchi e nuovi protagonisti della saga davanti al nuovo merchandise: ne sono risultate espressioni di sorpresa ed entusiasmo da parte di tutti, personaggi cinematografici (Daisy Ridley, John Boyega, Billie Dee Williams), televisivi (Pedro Pascal, Gina Carano) e dei videogiochi in uscita (Cameron Monaghan, presente in Star Wars Jedi: The Fallen Order). Un piccolo spoiler, inoltre, è arrivato dall'interprete di Finn Cole, che non ha potuto trattenere un'esclamazione di meraviglia alla scoperta di essere in una produzione Lego.

Speriamo che le reazioni dei nostri eroi si rivelino affidabili! Nell'attesa dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, intanto, sono state rivelate alcune informazioni sui nuovi personaggi. Qualcuno, invece, potrebbe aver svelato i piani dell'Imperatore Palpatine, attesissimo ritorno di questo terzo capitolo della nuova trilogia.