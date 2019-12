Gli attori di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vogliono che la saga si prenda una pausa

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sorta di (piacevole o meno che sia stata a seconda del gusto personale) vera e propria bulimia starwarsiana: da Episodio VII a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non c'è stato anno senza che un film o una serie TV appartenente al franchise arrivasse a rubare la scena.

Forse, però, è arrivato il momento di prendersi un attimo di respiro: passata la sbornia dell'esordio di Episodio IX e avvicinandosi sempre di più il finale di The Mandalorian ci apprestiamo a vivere un periodo privo di Forza e spade laser, ma secondo i protagonisti della saga va bene così.

"Quello che voglio è una pausa. Ne hanno parlato tutti, ma penso che dobbiamo lasciare che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker abbia il suo momento e poi prendere un bel respiro e pensare a cosa verrà dopo" ha spiegato Daisy Ridley, subito seguita a ruota da John Boyega: "Penso sia molto importante, specialmente ora che abbiamo tanti modi per guardare questi prodotti, che il più grande film di tutti i tempi trovi il suo posto nell'universo cinematografico. Perché è così che pensiamo a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker".

"Mi piacerebbe vederlo rallentare un po'. Penso che renderà speciale il momento in cui ne uscirà un altro, evitando di dare l'impressione che sia solo l'assemblaggio di un altro pezzo. Ma si tratta di storie particolari, che parlano davvero di qualcosa. Bisogna prendersi il tempo necessario a trovare le persone giuste per fare le cose come si deve e poi sviluppare tutto con un arco narrativo ben chiaro in mente" ha aggiunto Oscar Isaac.

Adam Driver, intanto, ha allontanato la possibilità di un ritorno di Kylo Ren dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Pare, invece, che ci sia un collegamento piuttosto concreto tra Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Star Wars Jedi: Fallen Order.