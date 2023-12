Alcuni attori del Signore degli Anelli avevano portato via oggetti scena dal set!

Spesso accade che alla fine delle grandi produzioni come Il Signore degli Anelli agli attori vengano lasciati degli oggetti di scena in ricordo, cosa che è successa anche in questo caso. Solo che alcuni di loro si sono portati via dei props senza permesso.

Peter Jackson aveva raccontato che a ogni attore alla fine delle riprese era stato regalato un oggetto di scena de Il Signore degli Anelli, magari qualcosa di relativo al loro personaggio. Liv Tyler aveva ottenuto uno dei vestiti di Arwen, Orlando Bloom l'arco di Legolas, Christopher Lee il bastone magico di Saruman, e via così. Tra l'altro, conoscete le prime parole di Christopher Lee a Ian McKellen sul set de Il Signore degli Anelli?

Andy Serkis ovviamente aveva ottenuto in regalo uno degli anelli, così come Elijah Wood, che ha anche ricevuto la sua spada e l'ultimo paio di piedi da hobbit indossati. E anche Ian McKellen ha ricevuto qualcosa di importante, cioè la spada di Gandalf, ma durante un'intervista ha ammesso di aver preso senza permesso altri oggetti, proprio assieme a Elijah Wood.

McKellen ha raccontato che quanto i due si sono resi conto che era il loro ultimo giorno di riprese a Bag End hanno deciso di prendere qualcosa, scegliendo quello che non fosse così appropriato portare via o anche oggetti di cui non si sarebbe sentita la mancanza. Non ha però rivelato cosa i due abbiano portato via dal set ma sicuramente si saranno divertiti parecchio a non farsi beccare.

E voi avreste preso qualcosa dal set oppure no? Indovinate cosa hanno portato via quei due e ditecelo nei commenti! Noi vi lasciamo alla storia della controfigura di Frodo che non sapeva nuotare per Il Signore degli Anelli.