Quali sono gli attori più pagati del 2022? Il primo è scontato, ecco tutti gli altri

In un nuovo rapporto pubblicato in queste ore, Variety ha confermato quello che tutto il mondo sapeva già, e cioè che Tom Cruise sarà l attore più pagato del 2022 con quasi 100 milioni di dollari tra cachet, percentuali degli incassi di Top Gun Maverick e vendite home-video: ma quali sono gli altri?

Il rapporto stabilisce che nessuno si avvicinerà neanche lontanamente alle cifre fuori scala di Tom Cruise, ma comunque si sa che gli 'spiccioli' di Hollywood sono montagne d'oro per il resto dei comuni mortali: ad esempio, Leonardo DiCaprio guadagnerà 30 milioni di dollari per un film che andrà in streaming, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, prodotto e distribuito da Apple TV+, molto di più di quanto incasserà Dwayne Johnson ($22,5 milioni) il suo cinecomix DC Films Black Adam.

Il secondo maggior guadagno è quello di Will Smith, che intascherà la bellezza di 35 milioni di dollari per il thriller d'azione Emancipation, seguito dal già citato DiCaprio e dal divo in gonnella Brad Pitt, che ha guadagnato $30 milioni per il film sulla Formula 1 che realizzerà per Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick. Nel frattempo, Chris Hemsworth per Extraction 2, Denzel Washington per Equalizer 3, Vin Diesel per Fast X, Joaquin Phoenix per Joker 2 e Tom Hardy per Venom 3, hanno tutti incassato 20 milioni di dollari, insieme a Will Ferrell e Ryan Reynolds per Spirited.

In fondo alla lista di Variety compaiono anche Margot Robbie e Ryan Gosling, che hanno guadagnato $12,5 milioni dai vari progetti in uscita: lui sarà in The Gray Man, lei in Amsterdam di David O. Russell e in Babylon di Damien Chazelle (con Brad Pitt), ed entrambi reciteranno in Barbie della Warner Bros.

