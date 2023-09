Gli attori Marvel non sono star? Chris Evans risponde a Quentin Tarantino

Per Chris Evans non ci sono dubbi sulla bellezza dei film MCU ma negli ultimi giorni le affermazioni del regista Quentin Tarantino hanno provocato non poca maretta tra gli interpreti di supereroi. E chi può mettere Captain America nell'angolo?

Secondo il regista di Pulp Fiction, infatti,: "ci sono tutti questi attori che sono diventati famosi interpretando questi personaggi, i supereroi. Ma non sono star del cinema. Giusto? Capitan America è la star, non l'attore che lo interpreta". Per Tarantino, dunque, i franchise dedicati ai supereroi non rendono grandi gli attori, bensì i personaggi che catalizzare l'attenzione dello spettatore più di chi lo interpreta dietro la maschera.

Eppure pare che proprio Captain America, ossia Chris Evans sia d'accordo con le parole di Quentin Tarantino: "Ho pensato, sai, ha ragione - ha detto l'attore a GQ - Il personaggio è la star. Ci sei, ma non ne senti il ​​peso". Pare di parere opposto invece Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios che crede sia utile pensarlo semplicemente come "trappola per la mente" e che l'impegno dell'attore in realtà sia tutto, senza nulla togliere alla forza narrativa del personaggio.

La speranza che Chris Evans torni nell'MCU non è remota: al momento c'è un'altro banco di prova nell'MCU per il Captain America di Anthony Mackie e sarà con Captain America: Brave New World.