Attori Marvel alla DC? James Gunn risponde ai fan delusi e conferma: 'Annuncio a gennaio'

I fan non l'hanno presa molto bene quando James Gunn ha annunciato che alcuni attori Marvel potrebbero seguirlo in casa DC in futuro, e adesso il regista e sceneggiatore, da qualche settimana anche ceo dei nuovi DC Studios, ha risposto alle numerose critiche ricevute.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha risposto ad un follower su Twitter che ha taggato James Gunn in un tweet chiedendogli di non "incoraggiare" il cast dei suoi Guardiani a "seguirlo" al DCU suggerendo di "trovare nuovi attori in grado di creare personaggi brillanti e forgiare nuovi ricordi per il pubblico". Gunn ha risposto a quel tweet per chiarire la situazione e dare un'idea del processo di casting dei film su cui sta lavorando.

“Abbiamo centinaia di ruoli da assegnare. Come ho sempre fatto, alcuni saranno attori nuovi di zecca che non hai mai visto prima, alcuni saranno attori con cui ho lavorato in passato e alcuni saranno attori famosi con cui non ho mai lavorato", ha replicato l'autore. "Ciò che conta di più è che l'attore scelto sia adatto al ruolo e che sia facile lavorare con lui sul set".

Inoltre, in un secondo tweet James Gunn ha anche confermato che l'annuncio dei primi nuovi progetti DC è ancora previsto per gennaio 2023, dunque nei prossimi giorni i fan dovrebbero saperne di più sul futuro della saga: nei giorni scorsi, anche Jason Momoa ha promesso un annuncio clamoroso in arrivo dalla DC e da Gunn, e i tempi a questo punto sembrerebbero maturi.

Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.