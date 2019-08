Gli attori del Marvel Cinematic Universe vogliono tenersi Spider-Man

La rottura tra Sony e Marvel sui diritti per l'utilizzo del personaggio di Spider-Man sta tenendo banco ormai da qualche giorno e ancora non sembra apparire all'orizzonte una soluzione plausibile. I diretti interessati, intanto, stanno prendendo posizioni piuttosto nette.

Lo stesso Tom Holland ha affrontato la questione pochi giorni fa, dichiarandosi disposto a continuare ad indossare il costume di Spider-Man in ogni caso, pur tenendo in considerazione il profondo legame col Marvel Cinematic Universe. Comprensibilmente meno diplomatiche sono state invece le reazioni dei suoi colleghi, che stanno chiedendo a gran voce la permanenza di Peter Parker tra gli Avengers.

"Tutto ciò è davvero triste. Prima di tutto perché lui è il miglior Spider-Man di sempre, per me. Ha tutta quest'energia giovanile, è incredibile. Penso sia una grande perdita, siamo stati davvero fortunati a poter lavorare con lui" ha dichiarato Elizabeth Olsen parlando di Tom Holland. All'attrice di Scarlet Witch si sono aggiunti anche Anthony Mackie e Sebastian Stan: "Il nostro piccolo Tom sarà sempre qui" ha ammesso Falcon puntando il dito contro il suo cuore, mentre l'attore di Bucky Barnes ha guardato dritto in camera asserendo: "Tom, sarai sempre nella mia mente".

Anche Jeremy Renner ha espresso il suo disappunto tramite Twitter, mentre Jon Favreau, il cui Happy Hogan è legato a doppio filo al personaggio di Holland, si è espresso in questi termini durante un'intervista rilasciata a Variety: "Abbiamo tutti sentito le voci, abbiamo letto i resoconti della stampa, ma nessuno di noi sa cosa potrà accadere. Io tengo duro e mantengo la speranza che questo possa non essere il capitolo finale della storia che c'è tra questi personaggi. Mi piacerebbe tanto vederli ancora sullo schermo insieme, e non parlo solo di Happy e zia May ma anche di Tom Holland e tutti gli altri eroi del Marvel Cinematic Universe".

Toni da addio, dunque, che sembrano esser motivati dalle voci che continuano a rincorrersi su uno split sempre più probabile: pare addirittura che Sony sia già al lavoro sulla sceneggiatura di Spider-Man 3.