Ecco gli attori in lizza per Shang-Chi: Ludi Lin è il frontrunner

A quanto pare le riprese di Shang-Chi sarebbero state anticipate ed ora inizieranno questo novembre. E' per questo, dunque, che i casting sono in corso e presto sapremo l'attore che vestirà i panni dell'eroe Marvel.

That Hashtag Show sembra riportare quale sia il frontrunner proprio per la parte di Shang-Chi. Stando al sito (ma non è confermato, dunque prendete il tutto con le 'pinze'), l'attore di Power Rangers Ludi Lin sarebbe la scelta principale dei Marvel Studios per interpretare l'iconico eroe dei fumetti della Marvel. Al momento non è chiaro se Lin abbia già incontrato o meno lo studio per parlare della possibilità, ma sembrerebbe nel radar di Kevin Feige, presidente della Marvel, e dunque il frontrunner per il ruolo.

A contendergli la parte principale ci sarebbe, però, anche Ross Butler (13) che potrebbe comunque incontrare Feige e convincerlo del contrario.

Secondo il sito, inoltre, i Marvel Studios sarebbero interessati ad incontrare anche Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) per affidargli potenzialmente la parte di un "vecchio e saggio statista". Stando alle varie speculazioni, il ruolo in questione sarebbe quello del Mandarino, leader dell'organizzazione terroristica Dieci Anelli e villain di Iron Man nei fumetti. Della pellicola potrebbe far parte anche il dragone Fin Fang Foom, ma anche in questo caso non c'è una conferma ufficiale.