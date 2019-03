Ecco gli attori in lizza per il ruolo da co-protagonista in Uncharted

Chi affiancherà l'attore Tom Holland nell'atteso adattamento cinematografico del videogame Uncharted? La Sony sembra abbia stilato una lista di potenziali candidati e i nomi sono tutte star di serie A ad Hollywood.

Come già rumoreggiato, il film sembra prenda spunto dal videogame Uncharted: Drake's Fortune uscito nel 2007 e considerata una storia di origini per il personaggio di Nathan Drake. Nel videogame Nathan, un discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, si mette alla ricerca di El Dorado in compagnia del suo mentore, Victor “Sully” Sullivan.

Tom Holland, il nuovo Spider-Man cinematografico, interpreterà Nathan Drake nel film ma chi darà il volto al personaggio di Sully? Secondo That Hashtag Show la Sony punterebbe su uno di questi quattro attori: Chris Hemsworth, Woody Harrelson, Chris Pine e Matthew McConaughey. Attualmente, non sembra che ci sia un frontrunner per la parte né lo studio sembra avere una preferenza tra i quattro.

Le riprese della pellicola dovrebbero partire questo luglio per la regia di Dan Trachtenberg, che ha sostituito in corsa Shawn Levy, il quale ha abbandonato il progetto lo scorso gennaio. Al momento non c'è una data di uscita fissata per il progetto.