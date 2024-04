Gli attori italiani fanno causa a Netflix! Tra le firme Elio Germano e Neri Marcorè

È ormai guerra aperta tra gli attori italiani e Netflix: la società cooperativa Artisti 7607, che da anni gestisce i diritti di alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano, ha infatti deciso di muoversi legalmente contro la piattaforma streaming per i compensi troppo bassi corrisposti agli attori coinvolti nei suoi progetti.

"Non vogliamo subire atteggiamenti ostruzionistici e accettare compensi irrisori da parte delle piattaforme streaming, per le stesse ragioni che hanno motivato il recente sciopero degli attori e sceneggiatori americani. Tutti reclamiamo trasparenza dei dati di sfruttamento delle opere audiovisive e adeguatezza dei compensi" sono state le parole di Neri Marcorè, tra gli attori che hanno aderito all'operazione.

A fargli eco il collega Elio Germano (che recentemente è stato annunciato come protagonista del film su Matteo Messina Denaro): "Proprio le piattaforme che trattano e sfruttano dati si rifiutano, grazie al loro strapotere economico e contrattuale, di fornirci i dati previsti dalla normativa e di corrispondere conseguentemente i compensi agli artisti. E parliamo di multinazionali i cui ricavi vengono esclusivamente dallo sfruttamento di opere audiovisive". Sulla stessa lunghezza d'onda dei due attori, comunque, troviamo anche esponenti del nostro cinema come Michele Riondino, Paolo Calabresi e Carmen Giardina. Vedremo nei prossimi giorni in che modo si pronuncerà il tribunale.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno Esclusiva Amazo è uno dei più venduti oggi su