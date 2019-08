Gli attori di IT: Capitolo Due sentono la pressione del botteghino?

Replicare un successo come quello della prima parte di IT non è un'impresa facile: la prima parte dell'adattamento diretto da Andy Muschietti guadagnò oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando l'horror R-Rated più redditizio della storia del cinema.

Un risultato quindi tutt'altro che semplice da bissare, e che sicuramente metterà un bel po' di pressione alla produzione. Ma come stanno vivendo la cosa i membri del cast? Sono anche loro in preda all'ansia da botteghino e riescono a tenersene fuori?

"Non sento alcuna pressione. Questa non è nemmeno la mia macchina, io ne sono solamente una piccola parte. Siamo tutti parte della macchina, io sono solo una piccola vite del meccanismo" ha dichiarato una almeno apparentemente serena Jessica Chastain. Sulla stessa lunghezza d'onda Bill Hader, secondo cui la pressione per gli incassi è tutta sulle spalle di "altre persone".

Buone notizie, dunque: il lavorare senza pressione avrà sicuramente permesso a Muschietti e al cast a sua disposizione di tirare il meglio da loro stessi: d'altronde, parliamo di attori tutt'altro che disabituati a film ad alto budget.

A proposito di pressioni, Muschietti ha assicurato di non averne assolutamente ricevute da parte di Stephen King. Il regista ha anche spiegato il perché del forfait di Guillermo Del Toro, che sarebbe dovuto apparire in un cameo di qualche minuto.