Gli attori de Il Re Leone hanno amato lavorare con Jon Favreau

Ci sono registi che rendono il lavoro degli attori un vero inferno, tra richieste impossibili, modi di fare burberi e meticolosità che rischia di sfociare nella follia. Jon Favreau, secondo gli attori de Il Re Leone, appartiene alla categoria opposta.

Tutto il cast del film ha infatti avuto parole al miele per il regista: "Jon è davvero versatile e adatto a dirigere degli attori. Così, anche se so bene che ogni giorno deve avere a che fare con un sacco di questioni di tipo tecnico, lo vedo sempre arrivare sul set con questa sua esuberanza. Vuole che tu faccia davvero ciò che ti senti di fare, ma riesce anche a mantenerti su un certo filo conduttore, il che è un'ottima cosa. Ti dice: 'Ho bisogno di A da te e ho bisogno di G. Puoi fare quello che vuoi con la B, la C, la D e la E e la F, l'importante è che mi porti alla G. Mi fido di te'" ha raccontato Keegan-Michael Key.

Anche Eric Andre ha espresso un parere molto simile a quello del collega: "Jon è così esuberante e chiaro, è davvero un ottimo regista e nelle sue mani mi sento al sicuro. Allo stesso tempo mi sono sentito al sicuro con i miei colleghi. Sono davvero tutti talentuosi e intelligenti ed insieme abbiamo provato a rompere questa noce".

Dello stesso avviso è John Kani, interprete di Rafiki: "Jon è bravissimo a stare con te e trattarti come nessuno prima a Hollywood aveva mai fatto. E funziona, perché non ti rispetta per il nome che porti o come si rispetta una diva, ma semplicemente come un artista che deve aiutarlo a raccontare la sua storia".

Favreau dal canto suo ha difeso i suoi attori appena ha potuto, rispedendo al mittente le critiche mosse dai fan alla scena di Hakuna Matata. Le recensioni degli utenti di Rotten Tomatoes, però, non sembrano andarci giù leggere con il film.