Un attore di Star Wars è deluso che Rian Johnson non l'abbia chiamato per The Last Jedi

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato un film divisivo proprio perché ha puntato su di una serie di scelte rivoluzionarie in contrasto col passato. Una di queste è stata l'esclusione di alcuni personaggi già presenti in The Force Awakens, come il pilota Temmin "Snap" Wexley, interpretato da Greg Grumberg.

In attesa che alcune questioni vengano svelate nel making of di Episodio VIII promesso da Rian Johnson, scopriamo che Grumberg non ha preso affatto bene la notizia della sua esclusione, dato che dopo aver lavorato nel primo film della trilogia sequel aveva dato forse per scontato il suo ritorno.

"Tutto ciò non è stato a causa mia. Io pensavo: 'Qualsiasi cosa mi facciano fare, ci sto'. Ma torniamo indietro: quando episodio 8 è stato annunciato e non ho ricevuto nessuna chiamata, mi sono rivolto a J.J. (Abrams) e gli ho fatto: 'So che non fai parte del film, ma puoi controllare visto che non ho ricevuto chiamate?'. Ma non è successo solo a me. Jessica Henwick e tutti gli altri piloti dicevano 'Ci saremo anche noi? Avete sentito qualcosa a riguardo? Cosa sta succedendo?'. Rian ha solo preso la lucida decisione di non riutilizzare questi personaggi, e io ne sono rimasto deluso" ha rivelato l'attore a The Hollywood Reporter.

Grumberg ha poi dichiarato di amare questi piccoli ruoli (in Star Wars è stato un pilota secondario) e tutto sommato ha ammesso di aver apprezzato The Last Jedi. Abrams, come da lui richiesto, ha verificato con Kate Kennedy e con Johnson che fine avesse fatto il personaggio di Snap. La sua eliminazione è stata una scelta creativa ben precisa.

L'attore ha comunque avuto la possibilità di tornare in Episodio 9, anche se Snap non è andato incontro ad una sorte tanto felice. A comunicargliela è stato lo stesso Abrams: "Me lo ha detto durante una sessione di scrittura: 'Stiamo pensando di uccidere Snap'. E io gli ho fatto 'Non lo so, amico. Non voglio morire. Nessuno muore mai davvero in questi film, ma fai morire qualcun altro."

Il regista ha inizialmente preso in considerazione la divertita proposta di Grunberg, ma in un secondo momento ha deciso di dare il colpo di grazia al pilota. L'attore aveva inoltre difeso The Rise Of Skywalker da una particolare critica.