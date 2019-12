Per l'attore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non ricevere tutto lo script è un bene

Disney, si sa, è molto attenta alla segretezza per quanto riguarda i film dei suoi maggiori franchise, dal Marvel Cinematic Universe all'universo di Star Wars: col tempo, dunque, la produzione ha imparato a fornire agli attori protagonisti solo delle versioni limitate degli script.

Una cosa che potrebbe dar fastidio a qualcuno, ma che per altri non è assolutamente un male: è il caso ad esempio di Richard E. Grant, che ha trovato alcuni lati decisamente positivi nel ricevere solo tardivamente la versione completa della sceneggiatura.

"Nonostante all'inizio considerassi strano il fatto di ricevere soltanto uno script da leggere in una conference room in totale segretezza, in realtà è in un certo senso una cosa che ti libera. Pensi: 'Beh, se dovessi dimenticare le mie battute perché le ho ricevute soltanto il giorno stesso andrà bene, perché non ho avuto tre settimane per prepararmele'. Quindi c'è un vantaggio in tutto ciò. Non avevo mai fatto un'esperienza del genere prima d'ora" ha spiegato l'attore.

