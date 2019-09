Un attore di Spider-Man: Far From Home sminuisce lo split Sony/Marvel

Il caso Marvel/Sony ha sconvolto l'estate di tutti i fan Marvel: ci sono voluti otto anni di Marvel Cinematic Universe (fino a Captain America: Civil War) per vedere finalmente Spider-Man insieme agli Avengers, ma a quanto pare potrebbero bastare queste poche settimane estive per dovergli dire addio.

La probabile perdita dei diritti di utilizzo del ragnetto da parte di Marvel ha causato una psicosi collettiva non solo tra gli spettatori, ma anche tra gli attori stessi: più di un protagonista dell'MCU si è infatti esposto per chiedere a Marvel di fare di tutto per non perdere Tom Holland e compagni.

Lo stesso Holland, d'altronde, è sembrato parecchio colpito dalla vicenda e non ha esitato a cogliere ogni occasione per ringraziare sia Marvel che Sony e ricordare quanto abbia contato per lui l'esperienza tra le fila degli Avengers.

Qualcuno, però, sembra optare per un più tranquillo 'vivi e lascia vivere': è il caso di Jacob Batalons, a tutti noto come il fedele amico di Peter Parker Ned Leeds. L'attore, interpellato su Instagram riguardo all'ormai nota querelle, ha infatti chiosato con un serafico "Davvero, non è un grosso problema". Questioni di carattere, probabilmente: lo stesso Tom Holland d'altro canto, passata l'inevitabile sbornia emotiva, ha ricordato che il passaggio a Sony non è la fine di Spider-Man. Basterà a consolare i fan?