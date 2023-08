Secondo Stallone un attore di Rocky minacciò di abbandonare il film : 'Ora mi licenzio!'

Sylvester Stallone ha svelato le sue idee per il sequel di Rocky mai realizzato in un’intervista di alcuni mesi fa. La star parla spesso della saga che più gli sta a cuore, e ha di recente rivelato che un attore del film è stato a un passo dal mollare tutto e lasciare il proprio ruolo.

Stallone ha dichiarato che Dolph Lundgren e Carl Weathers, intepreti rispettivamente di Ivan Drago e Apollo Creed, avevano un rapporto molto teso. L'aggressività di Lundgren sul ring ha fatto arrabbiare Weathers, che ha lasciato per breve tempo il set.

"Ho visto Dolph Lundgren prendere Carl e scaraventarlo per un metro nell'angolo... invece di reagire, Carl è sceso dal ring e ha detto qualcosa di inaspettato come: "Chiamo il mio agente... mi licenzio!""

Carl Weathers ha commentato l'autenticità della notizia di un conflitto tra lui e il suo co-protagonista Dolph Lundgren, in un'intervista al magazine britannico GQ. L'attore ha dichiarato che tutto è stato inventato per fare pubblicità:

"Adoro queste storie quando sono inventate, sai. È un ottimo carburante per la pubblicità. Si attira l'attenzione del pubblico e tutto il resto. Ma Dolph è solo un ragazzo dolce. E mi piace pensare che lo sia pure io, nonostante quello che è sembrato sullo schermo. No, abbiamo lavorato molto bene insieme e da allora ho visto Dolph tante volte. È generoso oggi come allora".

La saga è successivamente proseguita con i film dedicati al figlio di Apollo Creed, interpretato da Micheal B. Jordan. L’ultimo capitolo della saga ha un’assenza importante, infatti Sylvester Stallone non compare in Creed III.