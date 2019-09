L'attore italiano sordo Emilio Insolera entra nel cast di 355

Ci sarà anche un po' di Italia in 355, film di spionaggio che annovera nel cast nomi del calibro di Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o e Marion Cotillard: è stata annunciata oggi infatti la partecipazione di Emilio Insolera, attore italiano non udente.

Insolera, che ha ereditato la sua sordità dai genitori entrambi non udenti, si è imposto all'attenzione del grande pubblico nel 2017 scrivendo la sceneggiatura ed interpretando il protagonista Tom Clerc in Sign Gene, storia di un uomo capace di creare superpoteri tramite l'utilizzo del linguaggio dei segni. Nato come cortometraggio, Sign Gene divenne poi un vero e proprio film e fu distribuito prima in Italia da UCI Cinemas e poi in America e in Giappone.

Quella a 355 sarà quindi la prima partecipazione di Emilio Insolera ad una grande produzione: il film di Simon Kinberg sarà distribuito da Universal Pictures e la data d'esordio in sala è attualmente fissata per il 15 gennaio 2021. Il personaggio dell'attore italiano si chiamerà Hacker e non è ancora chiaro in che modo la trama lo porterà ad interagire con gli altri personaggi, donne appartenenti a varie agenzie di spionaggio internazionali che mettono su una squadra chiamata appunto 355 (dal nome in codice della prima donna agente segreto americana) allo scopo di fermare una minaccia globale.

Non solo girl power, comunque: lo scorso maggio sono stati annunciati nel cast del film di Kinberg anche Sebastian Stan ed Edgar Ramirez.