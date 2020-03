Attore di Iron Man 2 arrestato per vendita illecita di false cure per Coronavirus

L'attore Keith Middlebrook, che ha avuto un ruolo nel film Iron Man 2 dei Marvel Studios, è stato arrestato dall'FBI questa settimana per aver tentato di vendere delle false cure per il Coronavirus.

Middlebrook è stato accusato di frode per la fabbricazione in serie di pillole che impedirebbero alle persone di contrarre il virus, nonché di un farmaco che avrebbe curato totalmente dal COVID-19 in pochi giorni. Una denuncia è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Los Angeles per un tentativo di frode, che alla fine ha portato all'arresto di Middlebrook.

Oggi verrà presa una decisione in merito all'opportunità di stabilire una cauzione, con una seduta in aula preliminare fissata per il 9 aprile e una seconda per il 16 aprile. "Durante questi giorni difficili, truffe come questa usano menzogne ​​palesi per depredare le nostre paure e debolezze", ha dichiarato l'avvocato americano Nick Hanna. “Mentre questo potrebbe essere il primo caso criminale federale nella nazione derivante dalla pandemia, certamente non sarà l'ultimo. Invito nuovamente tutti a essere estremamente diffidenti nei confronti di affermazioni mediche stravaganti e false promesse di immensi profitti. E a coloro che perpetrano questi piani, sappiate che le autorità federali sono attive per proteggere tutti gli americani, e ci muoveremo in modo aggressivo contro chiunque cerchi di imbrogliare il pubblico in questo momento assurdo."

Per il crimine commesso, Middlebrook adesso rischia fino a 20 anni di prigione. Curiosamente, si tratta dell'ennesima previsione di Contagion, film nel quale il personaggio di Jude Law andava incontro ad un simile destino.

