Quale attore interpreterà Elon Musk? Tra le ipotesi Nicolas Cage, Robert Downey Jr e l'AI

Quale attore interpreterà Elon Musk? Una delle notizie della settimana è certamente l'annuncio del film biopic di Elon Musk diretto da Darren Aronofsky, e in queste ore i fan si stanno divertendo a fare le previsioni del caso.

Un toto-attori degno del casting di Fantastici 4 dei Marvel Studios, infatti, nel giro di pochi minuti dall'annuncio ufficiale del film - che sarà prodotto dalla rinomata casa di produzione A24 - gli utenti si sono divertiti a riempire i social di proposte e suggerimenti per il miglior attore per interpretare Elon Musk, e alcuni dei nomi venuti fuori sono a dir poco interessanti.

Ad esempio, tra i nomi più ripetuti c'è quello del premio Oscar Nicolas Cage, che certamente sarebbe in grado di incapsulare nella sua performance tutte le caratteristiche più istrioniche del multimiliardario leader di Tesla e SpaceX, ma anche quello di Rami Malek, vincitore dell'Oscar per Bohemian Rhapsody che effettivamente condivide con Musk una certa somiglianza. Non è mancato neanche il nome dell'amatissimo Robert Downey Jr, che ironicamente ha 'incontrato' Elon Musk grazie alla sua famosa interpretazione di Tony Stark durante gli eventi di Iron Man di Jon Favreau (nel quale Musk aveva un cameo nei panni di se stesso), ma l'ipotesi più divertente è senza dubbio quella che vuole Elon Musk interpretato da un'AI, cosa possibile ora che le regole sull'uso dell'intelligenza artificiale a Hollywood sono state stilate dal nuovo contratto tra SAG-AFTRA e studios.

Gli altri suggerimenti più popolari sono stati Jesse Eisenberg (che ha interpretato il grande rivale di Elon Musk Mark Zuckerberg nell'acclamato The Social Network di David Fincher), Brendan Fraser (che ha già lavorato con Aronofsky in The Whale), Matt LeBlanc di Friends, John Barrowman (Doctor Who, Torchwood), Kevin Durand (The Strain, X-Men le origini: Wolverine) e Matthew Broderick.

Al momento non ci sono indicazioni sul vero casting del biopic di Elon Musk di Darren Aronofsky, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.