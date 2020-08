Un altro grande attore nel film in cui Nicolas Cage interpreterà Nicolas Cage!

Per tutti i fan di Nicolas Cage non c'è film più atteso di The Unbearable Weight of Massive Talent, nel quale Nicolas Cage interpreterà se stesso in un delirio meta-cinematografico che lo porterà ad utilizzare le abilità apprese dai suoi precedenti film e personaggi per sfuggire a diversi pericoli.

Ora TheWrap riporta in esclusiva che Pedro Pascal, star di The Mandalorian, Game of Thrones e Kingsmen, è in trattative avanzate per unirsi al cast del film prodotto da Lionsgate: l'attore però non interpreterà se stesso, bensì vestirà i panni di Javi, il superfan numero uno di Nicolas Cage.

Come detto Nicolas Cage interpreterà Nicolas Cage in questa commedia d'azione che dipingerà l'attore come creativamente insoddisfatto e di fronte alla rovina finanziaria (praticamente ciò che Nicolas Cage è stato in diverse fasi della sua carriera): questa versione romanzata dell'attore, bisognosa di soldi, accetta suo malgrado un'offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un super fan (Pascal), ma quando le cose prendono una piega inaspettata e pericolosa Cage è costretto a dimostrarsi all'altezza della sua stessa leggenda, canalizzando le abilità dei vari personaggi che ha interpretato sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari.

Con una carriera costruita apparentemente solo per questo unico fatale momento, l'iconico attore vincitore dell'Oscar dovrà prepararsi al ruolo della vita: quello di se stesso.

Qualche tempo fa Nicolas Cage aveva anticipato alcuni dettagli del film, spiegando cosa vuol dire interpretare Nicolas Cage. Purtroppo non c'è ancora una data di uscita, ma sempre The Wrap fa sapere che le riprese dovrebbero iniziare in autunno ... pandemia permettendo.