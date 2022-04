Cary Elwes, l'attore de La Storia Fantastica, in Ospedale per il morso di un serpente

L'attore de La storia fantastica, Cary Elwes, è stato trasportato in aereo in Ospedale dopo essere stato morso da un serpente a sonagli mentre lavorava nella parte esterna dalla sua casa di Malibu, in California.

Secondo quanto riportato da TMZ, i soccorsi sarebbero arrivati subito perché si temeva che il morso potesse essergli fatale, ma per fortuna al Ronald Reagan UCLA Medical Center hanno constatato che così non è, e hanno assicurato che il celebre attore dovrebbe riprendersi completamente.

Come già menzionato, Elwes è noto in particolare per il ruolo di Westley nel film La storia fantastica del 1987. "Credo di poter parlare a nome di tutto il cast e di tutti i registi coinvolti in questo film quando dico che ci sentiamo incredibilmente fortunati che tutti voi, e tutti i fan lì fuori, abbiano abbracciato questo film nei propri cuori" aveva detto Elwes al New York Comic Con nel 2014. L'attore, infatti, è rimasto molto legato a quello che si può considerare il film che lo ha reso celebre. Una pellicola che, tra l'altro, grazie alla sua ottima storia non passerà mai di moda. Si parla infatti da tempo di un remake de La storia fantastica, e secondo il CEO della Sony Pictures Entertainment, negli anni sono stati proposti vari progetti ispirati a questa narrazione: da una serie a un remake animato, fino ad arrivare ad un altro film live-action.

La cosa è stata accolta con diffidenza da Elwes. "C'è una carenza di film perfetti in questo mondo" ha detto l'attore. "Sarebbe un peccato danneggiare questo". Staremo dunque a vedere cosa si farà. Intanto attendiamo altre informazioni circa il suo stato di salute.