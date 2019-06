Anche l'attore di Chewbecca aderisce alla campagna per Solo 2

Lo scorso anno, Solo: A Star Wars Story ha incassato circa 400 milioni di dollari, cifra considerata alla stregua di un fallimento o quasi, a causa dello sforamento del budget. È sostanzialmente il primo film del franchise Star Wars ad aver deluso ai botteghini.

La cosa, però, non ha impedito allo spin-off dedicato ad Han Solo di conquistare la sua fetta di fedelissimi fan, che hanno lanciato recentemente la campagna #MakeSolo2Happen. L’hashtag è diventato piuttosto popolare in queste ultime settimane, guadagnandosi anche la simpatia e l’attenzione di Ron Howard. Adesso arriva anche l’endorsement di Joonas Suotamo, l’attore che indossa il costume di Chewbecca. L’attore ha pubblicato sulla sua pagina Twitter una foto del famoso manifesto “I want you” dello Zio Sam, con l’hashtag dedicato a Solo 2 e una didascalia che recita: “Ai miei fan di Solo: A Star Wars Story. Io vi ascolto. Vi vedo. Vi sento”.

Emerge quindi anche da parte sua la volontà di partecipare all’eventuale progetto, o quantomeno una certa empatia con chi desidera veder realizzato un sequel del film. Secondo Ron Howard, regista dello spin-off, il fallimento commerciale di Solo è colpa dei troll e dei loro giudizi taglienti, che avrebbero spinto molti potenziali spettatori a non andare al cinema. L’idea di un Solo 2 resta al momento improbabile e difficilmente praticabile, ma questa campagna e le dimostrazioni di affetto non possono che far piacere a tutti quelli che hanno lavorato al film.