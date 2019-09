Un attore di Breaking Bad ha confermato la sua presenza in El Camino!

L'Hollywood Reporter ha rivelato che in El Camino: Il film di Breaking Bad saranno presenti "più di 10" volti familiari della serie di Vince Gilligan, e finalmente uno di loro è uscito allo scoperto. Attenzione, seguono spoiler su Breaking Bad.

Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito che Jonathan Banks, interprete di Mike Ehrmantraut in Breaking Bad, ha alluso ad un suo possibile coinvolgimento nel film con Aaron Paul durante la cerimonia degli Emmy Awards. Ebbene, l'attore è in seguito uscito allo scoperto confermando la sua presenza ai microfoni di ET Canada.

"Sì. Mi colpiranno in testa per averlo detto, ma sì, perché no?" ha rivelato l'attore quando la giornalista gli ha chiesto se sarebbe apparso in El Camino. "Nessuno di loro colpisce duro in ogni caso."

Mike è uno dei personaggi più iconici della serie targata AMC e del suo spin-off/prequel Better Call Saul, in cui farà ritorno anche per la quinta stagione (che dovrebbe debuttare nel 2020). Come molti di voi sapranno, però, il personaggio è morto durante gli episodi finali di Breaking Bad, il che suggerisce un a sua apparizione tramite flashback: a questo punto è lecito aspettarsi anche un cameo di Bryan Cranston e il suo Walter White?

In caso ve lo foste persi, oggi è stato pubblicato il primo full trailer di El Camino: Il Film di Breaking Bad.