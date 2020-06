Arnold Schwarzenegger ha odiato il primo trailer di Atto di forza: ecco perché

Tra le pellicole più apprezzate della carriera di Arnold Schwarzenegger, Atto di Forza (Total Recall) di Paul Verhoeven si è affermato come un vero e proprio cult della fantascienza anni '90. Tuttavia, prima dell'uscita del film, la star era preoccupata per l'accoglienza del pubblico a causa del primo trailer ufficiale, che riteneva non all'altezza delle ambizioni della pellicola.

"Sembra il trailer di un film di 20 milioni di dollari, quando in realtà è costato qualcosa come 50 milioni (65 milioni per la precisione, ndr). Un budget enorme per quei tempi" ha spiegato l'attore a The Ringer, prima di raccontare la sua conversazione con l'allora presidente di Sony Pictures, Peter Guber. "Lo conoscevo molto bene, e gli dissi 'Peter, devi darmi una mano con questa cosa'. Sapevo che era molto impegnato con le faccende dello studio, ma lo avvertii che quel film avrebbe potuto fare un sacco di soldi. Gli dissi 'Non hanno capito di cosa parla la storia e il modo in cui venderla'"

Grazie ai consigli della star, lo studio commissionò un nuovo trailer al team artefice del marketing de L'Impero colpisce ancora, che riuscì a valorizzare l'impatto degli effetti speciali e delle scene d'azione facendo crescere a dismisura l'attenzione del pubblico nei confronti della pellicola. Il risultato? Atto di forza ottenne ben 261 milioni di dollari risultando al quinto posto del box officine globale del 1990 (dietro Ghost, Mamma ho perso l'aereo, Pretty Woman e Balla coi lupi).

Basato su un racconto breve di Philip K. Dick, lo ricordiamo, nel 2012 il film ha dato vita ad un remake con protagonista Colin Farrell.