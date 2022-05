Atto di Forza, David Cronenberg sul suo abbandono: 'Volevano un film alla Indiana Jones'

Nel corso di una recente intervista e in attesa del suo ritorno cinematografico con Crimes of the Future, il regista David Cronenberg è tornato a parlare di alcuni momenti della sua carriera, in particolare delle influenze che il suo Shivers ha avuto sulla realizzazione di Alien di Ridley Scott e del suo abbandono della regia di Atto di Forza.

Parlando ai microfoni di Le Video Club, Cronenberg ha parlato delle somiglianze evidenti tra il suo film a basso budget Il demone sotto la pelle (Shivers) e il successivo Alien, capolavoro di Ridley Scott. A detta del regista canadese, Dan O'Bannon, sceneggiatore di Alien, si sarebbe ispirato proprio al suo film.

"A quanto pare, mi è stato detto da [il regista John Landis] che Dan O'Bannon aveva detto di essere rimasto molto colpito da quello che lui chiamava 'il film canadese', ovvero 'Shivers'. Ho pensato che fosse interessante e poi ho visto 'Alien' e lì c'erano alcune cose che sono esattamente come il mio film a basso costo 'Shivers', dove c'era un parassita che vive nel tuo corpo ed esce dalla tua bocca e salta sulla faccia di qualcun altro e poi scende nella sua bocca. Certo, in 'Alien' la struttura è diversa, ma quella specifica cosa è molto simile a 'Shivers'. [Poi afferma scherzando] Non ho prove, ma credo che Dan O'Bannon mi abbia rubato l'idea e mi debba centinaia di migliaia di dollari".

Dopo il successo de La Mosca, Cronenberg era stato ingaggiato per adattare Atto di Forza da un racconto di Philip K. Dick. Il regista ha quindi spiegato cosa l'ha spinto ad abbandonare il progetto:

"Avevo lavorato con [il produttore Dino De Laurentis] e a quel punto stava per fare 'Atto di Forza' con Ronald Shusett; [De Laurentiis] stava producendo il film e [Shusett] lo stava scrivendo. Era basato su un racconto di Philip K. Dick. Ero molto entusiasta di farlo e scrissi diverse versioni, dodici bozze, di "Total Recall". A un certo punto, Ronald Shusett mi ha detto: "Beh, sai cosa hai fatto, hai scritto la versione di Philip K. Dick" e io gli ho risposto: "Pensavo che fosse quello che dovevamo fare"... Lui mi ha detto: "No, vogliamo che questo film sia come "I predatori dell'arca perduta su Marte" e io ho detto: "Ok, beh, non farò quel film" e ho detto "addio"".

C'è da dire che poi Paul Verhoeven ha diretto un film che oggi è considerato tra i cult della sua filmografia e di quella di Arnold Schwarzenegger. Fun Fact: Schwarzenegger odiò il trailer di Atto di Forza.