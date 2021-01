L'Attimo Fuggente e il Carpe Diem: ecco qual è il vero significato della frase di Orazio

Quante volte abbiamo ascoltato le parole del professor Keating ne L'Attimo Fuggente? Delle volte in cui Robin Williams ha saputo rubarci il cuore con le sue interpretazioni quella è sicuramente una delle più intense, grazie anche a quel meraviglioso invito a cogliere l'attimo rimasto nella storia del cinema e nelle vite di tanti spettatori.

La letteratura, però, è affascinante anche e soprattutto perché giocata sulle sfumature, su quel dettaglio che sembra non cambiare nulla ma in realtà può cambiare tutto: proprio una di queste andò dunque persa nell'interpretazione (pur sempre toccante e poetica) che gli autori de L'Attimo Fuggente diedero alla celebre frase di Orazio.

Nel film il personaggio di Williams cita infatti il celebre passaggio delle Odi del poeta latino come invito ai suoi studenti a seguire l'istinto, a non sprecare l'ispirazione sull'altare delle preoccupazioni per il domani, a vivere la vita mordendo il famoso attimo fuggente: una lettura che sì avvicina, sì, ma non coglie appieno il messaggio di Orazio.

Il Carpe Diem del poeta era infatti non tanto un invito a cogliere l'attimo, quanto ad assaporarlo nella sua interezza, lentamente, consapevoli del fatto che il domani arriverà comunque e non potremo far nulla per opporvici. All'aggressività e al furore della giovinezza di cui parla Keating, dunque, Orazio contrappone un godimento quieto, consapevole e lento, atto non a seguire il fuoco di un colpo di genio ma a godere di ogni singolo attimo di serenità che la vita ci offra.

Una visione, quella del poeta, sicuramente meglio descritta dalla traduzione letterale "afferra il giorno" più che dal "cogli l'attimo" che tutti conosciamo. Sfumature, appunto, che cambiano la percezione di una frase ma non, ovviamente, il valore artistico ed affettivo di cui è pregno L'Attimo Fuggente. A proposito del professor Keating, intanto: qui trovate il trailer del documentario sugli ultimi giorni di Robin Williams.