Un attimo: ma quel bacio in Star Wars IX rappresenta una relazione incestuosa?

Dimenticate Jaime e Cersei Lannister, o Jon Snow e Daenerys Targaryen, o perfino il timido bacio fra Luke e Leia nella trilogia originale di Star Wars, perché con The Rise of Skywalker il regista e co-sceneggiatore JJ Abrams ha portato le relazioni incestuose su un altro livello.

I fan della serie infatti con l'ultimo episodio della Skywalker Saga hanno avuto la tanto attesa relazione d'amore fra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver), la cui attrazione reciproca era già fortissima nei precedenti due episodi The Force Awakens e The Last Jedi ma che in The Rise of Skywalker si è concretizzata con un bacio appassionato ... prima dell'eroica morte di Ben Solo, accolto nel Lato Chiaro della Forza.

Ma per alcuni il romanticismo non è l'unica cosa presente in quel bacio: a seguito di una proiezione di Star Wars: The Rise of Skywalker presso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, il regista e co-sceneggiatore J.J. Abrams è stato registrato a porte chiuse mentre parlava a un gruppo di spettatori della relazione di Rey e Kylo. Abrams stava rispondendo a una domanda dei fan sul fatto che pensasse o meno a Rey e Kylo Ren in un contesto romantico fin da The Force Awakens, e il regista ha chiarito che per i personaggi ha sempre pensato ad una relazione più complicata rispetto a quella di "semplici" partner romantici.

"C'è una sorta di relazione fratello-sorella tra Rey e Kylo Ren, ma anche qualcosa di più romantico e passionale. Quindi non è letteralmente una cosa sessuale e romantica, ma è più come se fossero legati insieme in questo modo folle e spirituale che mi è sembrato potesse avere dei risvolti romantico."

Tuttavia, c'è dell'altro marcio in Danimarca: dato che nel corso del film si viene a sapere che Rey è la nipote dell'Imperatore Palpatine, per alcuni questo fa di lei la cugina di Ben Solo. Perché? Perché ne La Minaccia Fantasma ci viene detto che Anakin Skywalker (il nonno di Ben) nacque per un'immacolata concezione, ma ne La Vendetta dei Sith Palpatine racconta ad Anakin che Darth Plagueis il Saggio era in grado di usare la Forza per creare la vita, abilità che conferì al suo apprendista (Palpatine). Sono in molti da allora a credere che fu proprio Palpatine ad usare questa abilità per creare Anakin Skywalker, una teoria che è stata rafforzata come canonica attraverso i fumetti di Star Wars pubblicati dalla Marvel (e quindi Disney).

Rey è direttamente legata a Palpatine, essendo la nipote (figlia del figlio dell'Imperatore), ma se tecnicamente Palpatine fosse anche il padre di Anakin, allora anche Ben Solo, figlio di Han e Leia, sarebbe suo nipote. E stando così le cose, la Disney ci avrebbe mostrato un bacio fra cugini diretti.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite un collegamento fra Star Wars IX e Jedi Fallen Order e leggete gli ultimi aggiornamenti sul box office del film.