Paura per Terrence Malick: la moglie si smarrisce a Roma, rintracciata dopo un'ora

Un soggiorno a Roma piuttosto movimentato per il regista statunitense Terrence Malick. Il cineasta era in città insieme alla moglie per una fugace vacanza di qualche giorno ma un episodio ha mandato in apprensione l'autore di A Hidden Life, presentato recentemente al Festival di Cannes, dove non è riuscito ad aggiudicarsi alcun riconoscimento.

La consorte di Terrence Malick si è persa insieme al suo cane, un cucciolo di labrador con il quale aveva deciso di fare una passeggiata.

La donna, 77 anni e non vedente, tardava a rientrare e Terrence Malick, dopo averla cercata tra le vie della città ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti.

Allertata, la Polizia di Stato della Sezione Sicurezza dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si è messa alla ricerca della donna, avvalendosi della descrizione e di una sua foto.



La moglie del regista americano è stata rintracciata nei pressi di via Vittorio Veneto, illesa e in ottime condizioni, ed è stata riaccompagnata in albergo.

Il ritorno di Terrence Malick a Cannes è coinciso con un film che sembra sia stato particolarmente apprezzato dalla critica; un ritorno in piena forma, è stata la definizione che ha accompagnato la maggior parte delle recensioni della pellicola.

Il film ha cambiato titolo, visto che inizialmente venne scelto Radegund; alla fine il titolo definitivo è stato modificato in A Hidden Life.