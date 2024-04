Questo atteso film con Blake Lively è stato appena rinviato: scoprite quando

Sony Pictures ha annunciato che It Ends with Us, il nuovo film con Blake Lively, è stato nuovamente posticipato. L'uscita era già slittata una volta, inizialmente prevista a febbraio. Il film, diretto e interpretato da Justin Baldoni, ha proprio nella presenza di Lively nel cast uno dei suoi punti di forza.

Blake Lively tornerà anche nel sequel di Un piccolo favore con Anna Kendrick ma prima sarà al cinema con il film di Baldoni. La distribuzione di It Ends with Us è stata posticipata dal 21 giugno al 9 agosto. Basato sul libro omonimo di successo del 2016 firmato da Colleen Hoover, It Ends with Us racconta la coinvolgente storia di Lily Bloom, una donna che dopo aver superato un'infanzia traumatica inizia una nuova vista a Boston e insegue il sogno di una vita: aprire una propria attività.



Un incontro casuale con l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Baldoni) scatena una connessione intensa ma mentre i due s'innamorano, la donna riconosce in lui dettagli che le ricordano la relazione dei suoi genitori. Il rapporto tra i due è sconvolto dal ritorno del primo amore di Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), e la ragazza si rende che dovrà fare affidamento solo su se stessa per prendere una decisione.

Nonostante l'enorme successo globale, il libro di Hoover è stato anche oggetto di accuse perché ritenuto una rappresentazione di relazioni abusive.

